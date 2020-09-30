شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في بيان رسمي: لن نتراجع عن حقوقنا في استعادة لقب نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ‎أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن.

ويؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي، وأن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر.

ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية.

هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم الزملكاوي معتز الشامي والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافه المستندات والإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف والذي فتحه المجلس واتخذ خطوات لإعادة حق النادي منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب.

Advertisements

واختتم المجلس بيانه متوجها برسالة لجماهير النادي بوضع ثقته في مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي لم ولن يتوان عن إعادة حقوق النادي والدفاع عنه في كل القضايا.‎