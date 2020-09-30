شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى تحاليل «رابيد تيست» استعدادًا لسموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع، اليوم الاربعاء، فريق الإسماعيلي، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة سموحة، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبلة، على استاد الإسماعيلية بالجولة 31 لمسابقة الدورى العام.

وأغلق الجهاز الفنى للنادي الإسماعيلى صفحة مباراة طلائع الجيش، التي أقيمت عصر الاثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة 30 لمسابقة الدورى العام، وفاز بها الدراويش بهدف دون رد سجله أحمد مدبولى في الوقت القاتل.

وأكد المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، أن الفوز على الطلائع كان مهمًا وضروريًا وجاء في وقته، مشيرًا إلى أهمية الفوز الذي سيسهم في عودة الثقة للاعبين وخروجهم من حالة الإحباط التي سيطرت عليهم مؤخرًا.

وأضاف المهندس إبراهيم عثمان: «سأقوم بمضاعفة مكافأت الفوز بداية من لقاء الطلائع من أجل تحفيز اللاعبين على استمرار الانتصارات».