شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يدرس استبعاد طارق حامد من مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، استبعاد طارق حامد، لاعب وسط الفريق، من مواجهة المصري، التي ستقام غدًا الخميس، على ستاد برج العرب، في الجولة الـ31 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وجاء استبعاد طارق حامد من اللقاء بسبب حالة الإجهاد التي يعانى منها نتيجة مشاركاته المتتالية مع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم في برج العرب استعدادًا لمواجهة المصري.

وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة أمس، بعدما قام بتوقيع العقود مساء أول أمس مع مساعديه، حيث فضل «باتشيكو» توقيع العقود ثم قيادة المران وتواجد المدرب البرتغالي في الملعب لقيادة المران بالأمس وحرص على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم، بعدها خضع الجميع لتحليل «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا استعدادًا لمواجهة المصري.