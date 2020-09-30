شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد عقدة «موسيماني» فى آخر 3 نسخ من دورى أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحمل أخر 3 نسخ من بطولة دورى أبطال أفريقيا، ذكريات سيئة للمدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيمانى، المدير الفنى السابق لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، والذى قدم استقالته من الفريق، ويستعد حاليًا لتولى مهمة تدريب فريق النادي الأهلي خلفًا للسويسري رينيه فايلر، الذي يودع الفريق في مباراة الأحمر في مباراة اليوم أمام الترسانة في بطولة كأس مصر.

ويعد فريق الوداد البيضاوى المغربي، سببًا رئيسيًا في هذه الذكريات، حيث أن المدرب الجنوب أفريقي تعرض للإقصاء في 3 نسخ متتالية بسبب بطل المغرب في مختلف الأدوار.

وكان البداية في بطولة 2017، والتى كان صن داونز يشارك في منافساتها وهو حامل للقب بطولة دورى الأبطال عام 2016 والتى حققها على حساب الزمالك، وتواجه «موسيماني» مع الوداد في الدور ربع النهائى في البطولة، وفاز بنتيجة 1-0 في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، وخسر في مباراة العودة بنفس النتيجة، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لبطل المغرب، ليودع صن داونز البطولة.

وفى بطولة 2018، تواجد الفريقان في المجموعة الثالثة بالبطولة، واحتل الوداد المركز الأول فيما احتل صن داونز المركز الثالث، وتعادلا في مباراة الدور الأول بالمجموعة بنتيجة 1-1 في جنوب أفريقيا، وفاز الوداد على صن داونز في المغرب بنتيجة 1-0.

وفى بطولة 2019، تقابلا مجددًا في الدور نصف النهائي، وفاز الوداد البيضاوي على صن داونز بنتيجة 2-1 في مباراة الذهاب بالمغرب، ثم تعادل الفريقان سلبيًا في مباراة العودة بجنوب أفريقيا.

فهل يستطيع موسيمانى تخطى عقبة الوداد رفقة الأهلى في الدور نصف النهائي، أم تستمر عقدة الفريق المغربى للمدير الفني؟

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