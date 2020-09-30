شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» | أنهى أسطورة «شحاتة».. ونال الأهلي أمامه أثقل ‏هزائم المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على بُعد خطوة واحدة من تولي المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، خلفاً للسويسري رينيه فايلر، الذي يرحل عقب مباراة الفريق الأحمر أمام الترسانة اليوم بمنافسات كأس مصر.

موسيماني صاحب الـ56 عاما، سبق له تولي منصب المدرب العام في منتخب جنوب أفريقيا الأول ثم المدير الفني وترأس جهاز منتخب الأولاد، كذلك مهمته طويلة المدى مع فريق صن دوانز.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز ما جاء في مواجهات موسيماني أمام أندية ومنتخبات مصر.

موسيماني ينهي أسطورة حسن شحاتة

موسيماني كان هو المدير الفني الذي تسبب في رحيل حسن شحاتة عن ولايته التاريخية لمنتخب مصر، والتي بدأت في عام 2004، بعدما استطاع قيادة منتخب جنوب أفريقيا لفوز ثمين وقاتل بهدف نظيف على حساب الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2012 ثم العودة لتعادل سلبي أطاح بمنتخبنا القومي، حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة وقتها، من التصفيات، ليرحل شحاتة عقب ولاية تاريخية في قيادة الفراعنة.

موسيماني يحقق لقبًا قاريًا على حساب الزمالك

وقاد موسيماني فريق صن داونز الجنوب أفريقي للتتويج برابطة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في نسخة 2016 بعد التفوق على الزمالك في الدور النهائي لتلك النسخة، علماً بأنه استطاع الفوز ذهابا إيابا على بطل مصر في مرحلة المجموعات خلال النسخة ذاتها.

وإجمالاً قابل المدرب الجنوب أفريقي الزمالك في 4 مباريات فاز في 3 ‏وخسر واحدة.‏

Advertisements

موسيماني يقهر الأهلي بخماسية في أثقل هزيمة مصرية

وينال الأهلي الهزيمة الأكبر في تاريخ مشاركات أندية مصر ببطولات الأندية الأفريقية، ويخسر بخماسية نظيفة تحت أنظار موسيماني المدير الفني لفريق صن دوانز الجنوب أفريقي، وذلك في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية 2018-2019.

وخلال 4 مباريات لموسيماني أمام الأهلي، تمكن من الفوز في واحدة والخسارة في 2 والتعادل في واحدة.