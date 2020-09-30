دورتموند يرفض عرضاً ضخماً من يونايتد لضم سانشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

رفض نادي بروسيا دورتموند الألماني، عرضاً بلغت قيمته 100 مليون يورو من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتخلي عن خدمات الجناح الدولي الإنجليزي، غايدون سانشو، بحسب ما أكدت شبكة سكاي سبورتس. أشارت الشبكة إلى أن العرض كان مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، وقد ارتفع حتى 91.3 مليوناً، وهو اقل من تقدير دورتموند البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني. وغادر سانشو في عام 2017 وهو في 17 عاماً فريق مانشستر سيتي للالتحاق بصفوف دورتموند، مقابل مبلغ متواضع قدره 10 ملايين جنيه إسترليني (11 مليون يورو)، ونجح في فرض نفسه كأحد أبرز المواهب الشابة في "القارة العجوز". وأعلن دورتموند الثلاثاء، أن سانشو الذي لعب أساسيا في المباريات الثلاث الأولى لدورتموند هذا الموسم، لن يخوض الموقعة المنتظرة في الكأس السوبر الألمانية أمام غريمه بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بحسب ناديه بـ"عدوى في الجهاز التنفسي"، في حين جاءت نتيجة فحص فيروس "كوفيد 19"، الذي خضع له سلبية.

