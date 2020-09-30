شرط ديبالا الصعب قبل تجديد عقده

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة بين مهاجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، وإدارة ناديه، بسبب طلبات اللاعب المالية قبل تجديد عقده مع "البيانكونيري" في الفترة المقبلة. وفقاً لما ذكرته صحيفة توتو ميركاتو، فقد وصل وكيله خورخي أنطون من الأرجنتين للتفاوض مع إدارة اليوفي، وكانت المفاجأة في إبلاغهم أن اللاعب طلب راتباً قدره 15 مليون يورو، من أجل التجديد وهو ضعف ما يتقاضاه في عقده الحالي. الصحيفة نفسها أشارت إلى أن إدارة يوفنتوس رفضت هذا الأمر رفضاً قاطعاً، وهو ما يؤجل مسألة التجديد لواحد من أهم نجوم الفريق، والذي يرغب اليوفي منذ فترة كبيرة في حسم أمره. المعروف أن عقد ديبالا الحالي ساري مع يوفنتوس حتى منتصف عام 2022.

