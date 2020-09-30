كومان: سنتخطى عقبة سيلتا.. ورسالة ميسي إيجابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

عقد المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، مؤتمراً صحافياً للحديث عن مباراة سيلتا فيغو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني. يحل برشلونة ضيفاً على حساب سيلتا، في مباراة صعبة ضمن مواجهات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني. وأكد كومان خلال المؤتمر الصحافي، في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت على صعوبة مواجهة فيغو على أرض الأخير، مشدداً على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز، وتخطي المنافس. وعن تصريحات ميسي للمطالبة بنسيان الماضي، والتركيز على الموسم الجديد، أعرب المدرب عن رضاه، مشيراً إلى أنها رسالة إيجابية قبل مباراة هامة. وأضاف: " "ديمبيلي موجود معنا، وأنا أعتمد عليه، لم يلعب في البداية لأن أنسو أظهر أنه لاعب جيد جداً، صحيح أنه عانى قليلاً من الركود البدني في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة، لكنه تدرب جيداً اليوم وسأعتمد عليه". وتابع: "نحن نبحث عن مركز يمكن أن يقدم فيه ميسي أكبر قدر من الإفادة للفريق كما كان يفعل دائماً، وفي التدريبات نتناقش وأعتقد أنه سعيد للغاية". وعن غريزمان، قال الهولندي: "يقوم بالأشياء بشكل جيد للغاية، لأنه يلعب من الجهة اليمنى، ويتمتع بقدر أكبر من الحرية في الحركة، وسعيد جداً بما يقدمه". كما تطرق المدير الفني للحديث عن الميركاتو الصيفية، معرباً عن سعادته بالتعاقد مع سيرجينو دست، لافتاً إلى أنه سيكون ورقة مهمة للغاية في خطه الفنية في الموسم الجديد. وتابع: "ننتظر أن ينتهي دست من إجراءات الانتقال، وبالنسبة للصفقات الأخرى يجب أولا أن نحلل ما ينقصنا في الفريق ثم علينا أن نرى المشاكل الاقتصادية للنادي". وأكد المدرب مرة أخرى حاجة الفريق إلى لاعب مهاجم صريح خلال الفترة الحالية. وعن إمكانية رحيل رافينيا، أوضح كومان: "بالنسبة للاعبين الذين لا يرون فرص للمشاركة في الموسم الجديد ، فمن الأفضل أن يرحلوا، في حالة البرازيلي كان قد خرج بالفعل على سبيل الإعارة الموسم الماضي، ولا يمكن أن يكرر الأمر أيضًا في الموسم الجاري". واختتم المدير الفني لبرشلونة: "لدينا العديد من لاعبي الوسط، كان رافينيا معنا في القائمة السابقة، ولكنه لن يكون في هذه القائمة لمباراة فيغو، وهي قرارات فنية ".

