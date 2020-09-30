شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يرحل عن الاتحاد السكندرى بنهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى لنادي الإتحاد السكندرى على عدم الإستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل والإكتفاء بالموسم الحالى مع نهاية عقده فى ظل التوتر النفسى التى يعيشه المدير الفنى حاليا بسبب الضغط الجماهيرى بعد تأخر نتائج الفريق عقب عودة النشاط الكروى بعد جائحة كورونا التى ضربت العالم أجمع منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف المسابقة منذ منتصف مارس الماضى وحتى منتصف يوليو الماضى .

ولم يحقق فريق الإتحاد السكندرى سوى فوز وحيد على الإسماعيلى منذ عودة النشاط الكروى بالرغم من خوض الفريق لـ12 مباراة حقق فى معظمهم نتائج سلبية وهو ما أدى لغضب جماهير الإسكندرية بعدما فقد زعيم الثغر المركز الخامس وابتعد عن المنافسة على المربع الذهبى .

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ورغم تمسك محمد مصيلحى رئيس الإتحاد السكندرى باستمرار طلعت يوسف فى قيادة الفريق ، إلا أن المدير الفنى وعلى ما يبدو حسم قراره بالبقاء مع الفريق حتى نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالى فقط ، على أن يرحل بعدها.

يذكر أن الإتحاد السكندرى تلقى هزيمة بالأمس أمام فريق بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وهو ما أدى لتجمد رصيده عند 38 نقطة فى المركز الثامن بجدول الدورى .