شكرا لقرائتكم الأهلى ضد الترسانة.. ماذا قدم الفريقان قبل المواجهة 105 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب عشاق الساحرة المستديرة المواجهة الساخنة التى تجمع الأهلى مع الترسانة فى دقات الثامنة مساء الأربعاء على استاد الاهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر ، الأهلي يعود لمنافسات كأس مصر مجددًا بعد عبور عقبة بني سويف بنتيجة 3-1 في دور الـ 32، بينما تأهل الترسانة، الذي يلعب بدوري القسم الثاني، بعد تخطي نادي 6 أكتوبر بالدور التمهيدي بنتيجة 4-2، ثم عبور المريخ بنتيجة 4-1، ثم تخطي الأولمبي بنتيجة 2-1 في آخر الأدوار التمهيدية، ثم عبور إنبي بركلات الترجيح في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر 36 مرة آخرها عام 2017، بينما فاز الترسانة باللقب 6 مرات آخرها عام 1986 ، والتقى الأهلى مع الترسانة فى 104 مباريات بالدورى وكأس مصر، كان الفوز من نصيب الأحمر فى 74 مباراة، بينما فاز الترسانة 12 مرة، وتعادل الفريقان فى 18 مباراة.

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وعلى مستوى كأس مصر فقط تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الفريق الأحمر فى 15 مباراة، وخسر مباراتين، بينما كان التعادل حاضرًا بينهما فى مباراة واحدة موسم 1991-1992 (انتهت بالتعادل السلبى، وحسمها الأهلى بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بنتيجة 4-3).

سجل لاعبو الأهلى 41 هدفًا، فيما سجل لاعبو الشواكيش 14 هدفا ، وكان آخر لقاء بين الفريقين في الكأس يوم 10 أكتوبر 2018 بدور الـ 32 للنسخة الماضية، وفاز الأهلي بنتيجة 3-2، وسجل وقتها للترسانة هشام رجب وعمر طارق، بينما أحرز للأهلي محمد شريف "هدفين" وأحمد الشيخ.