شكرا لقرائتكم 50 ألف جنيه مكافآت خاصة لـ"المتألقين" فى إنبى بفرمان طولان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مكافآت خاصة لعدد من اللاعبين المتألقين بالفريق فى الفترة الأخيرة وصلت قيمتها إلى 50 ألف جنيه، وذلك من جيبه الشخصى، حيث حدد طولان، عدد من المكافآت الخاصة، لتحفيز اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في الدورى الممتاز، حيث صرف 20 ألف جنيه لأحمد على عن هدفه في لقاء الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى، في الجولة الـ21 بالدورى و10 آلاف جنيه لرامي صبري مدافع الفريق عن هدفه في تلك المباراة و10 آلاف جنيه لعلى فوزى ظهير الفريق البترولى عن إسهاماته في تلك المباراة.

كما صرف حلمى طولان، 10 آلاف جنيه لمحمد شريف، جناح الفريق البترولى، لتسجيله هدف الفوز لصالح الفريق أمام الإسماعيلى، في الجولة الـ28 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وجاءت تلك المكافآت بخلاف المكافآت المحددة لجميع اللاعبين في اللائحة من قبل مجلس إدارة النادى البترولى.

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وفاز فريق إنبى مؤخرا على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة.

وأحرز هدف فوز إنبى على المقاصة محمود قاعود بالدقيقة 58، وحصل الفريق الفيومى على ركلة جزاء فى الدقيقة 84 إلا أن محمد إبراهيم أهدرها ليقتنص الفريق البترولى 3 نقاط غالية، بهذا الفوز ارتفع رصيد إنبى للنقطة 44 محتلاً المركز الخامس، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 27 هدفاً فيما يحتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً.