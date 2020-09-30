شكرا لقرائتكم باتشيكو يختار 22 لاعبا بقائمة الزمالك أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، 22 لاعبا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غدا، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ31 بالدورى الممتاز، وجاء ثلاثى حراس المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.

بينما قام باتشيكو بإعادة بعض الناشئين إلى القائمة البيضاء ومنهم حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مع استبعاد ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد بعد الاستقرار على ضم الثلاثى محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى للقائمة، على أن يقوم باتشيكو باستبعاد ثنائى من الـ22 لاعبا غدا قبل المباراة على أن يعلن تلك القائمة التى قام باختيارها بشكل نهائى خلال الساعات القادمة.

ودخل الزمالك، معسكرا مغلقا اليوم، الأربعاء، فى مدينة برج العرب استعدادا للمباراة على أن يخوض الفريق لتدريباته هناك، وحرص البرتغالي جايمى باتشيكو على عقد جلسة مطولة مع لاعبى الفريق في بداية المران بالأمس عقب توليه المسؤولية الفنية للأبيض وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته، بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها :"لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم.. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لى.. وحينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادى.. والناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لى .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع فى الفريق وأى لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.

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واختتم حديثه قائلا: "أمامنا 4 مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسى هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لى تدريب نادى الزمالك".

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران، ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران، ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة وطالبه بغلق أي ملف للتركيز فقط مع الفريق.

وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها.