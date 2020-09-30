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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي ضد الترسانة فى كأس مصر والقنوات الناقلة



يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه الترسانة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد السلام، فى المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الـ١٦ من بطولة كأس مصر، تأهل الأهلى لهذا الدور بعد فوزه على فريق بنى سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن يواجه فيها الأهلى نظيره الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد اطاحته بانبي عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الشواكيش المباراة بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي ضد الترسانة فى كأس مصر والقنوات الناقلة



تنطلق مباراة الأهلي والترسانة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويدخل الفريق الأحمر المباراة وهو يعاني من غيابات عديدة أبرزها الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا الماضية في الدوري العام، كما يغيب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراة الترسانة بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب قبل انطلاق معسكر نسور قرطاج، كما يغيب وليد سليمان عن المباراة بداعي الإصابة، فيما لازال موقف الثنائي جونيور أجاي وأحمد الشيخ محل شك لمعاناتهما من الإجهاد.





الأهلي ضد الترسانة .. فايلر يفكر في مسألة مستقبله مع الأحمر



ويدخل السويسري رينيه فايلر المباراة وعقله مع ملف استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث من المقرر أن يسافر فايلر لمسقط رأسه سويسرا بعد انتهاء مباراة الشواكيش على أن يحسم قراره النهائي فور وصوله سواء بالموافقة على تجديد عقده لمدة شهر وقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا، أو استغلال احقيته في فسخ العقد مع الأهلي دون دفع أي شروط جزائية في الفترة من 1 الى 10 أكتوبر القادم، ويعلن الأهلي عن القرار النهائي فيما يخص مصير فايلر غداً الخميس وفقاً للاتفاق المبرم مع المدرب السويسري.





الأهلي ضد الترسانة .. لاعبو الشواكيش يسعون لتحقيق المفاجأة



على الجانب الأخر يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.

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أحمد جمال حكما لمباراة الأهلي والترسانة في كأس مصر أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم، إدارة مباراة الأهلى والترسانة بدور الـ16 لمباريات كآس مصر، للحكم أحمد جمال، والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السلام. قائمة الأهلي ضد الترسانة فى كأس مصر

شهدت قائمة الأهلى للمباراة الترسانة المقرر لها مساء اليوم، الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة، كلاً من: محمد الشناوى حيث فضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته بعدما شارك فى جميع مباريات الفريق الـ30 التى خاضها ببطولة الدورى حتى الآن والتى توّج بها الأهلى رسمياً مؤخراً. الأهلي ضد الترسانة وخرج من القائمة، كل من، رامى ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولى التونسى على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على إجازة لمدة يومين قبل الانضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه فى الأجندة الدولية. الأهلي ضد الترسانة

وضمت قائمة الأهلى لمباراة الترسانة، كلاً من: ‏ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدى فتحى ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجى ومحمد مجدى قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحى وجونيور أجايى وجيرالدو ومحمد ‏هانى ومحمد شكرى وعربى بدر ومحمد فخرى ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسى أبرزهم محمد الشناوى حارس الفريق الذى فضّل الجهاز استبعاده لإراحته.

موعد مباراة الأهلي ضد الترسانة

سر استبعاد محمد الشناوي من قائمة الأهلي ضد الترسانة فى كاس مصر

