شكرا لقرائتكم باتشيكو يعيد فرجاني ساسي لتشكيل الزمالك الأساسى أمام المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، لقيادة خط وسط الفريق الأبيض فى مواجهة المصرى، المقرر لها غداً، الخميس، على ستاد برج العرب، فى الجولة الـ31 بالدورى الممتاز، فى ظل استبعاد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق ، طارق حامد، لاعب وسط الفريق من مواجهة المصرى، بسبب حالة الإجهاد التى يعانى منها طارق حامد نتيجة مشاركاته المتتالية مع الفريق خلال الفترة الماضية ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه اليوم فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى.

ويفتقد الزمالك لجهود الثنائى طارق حامد ومحمد حسن، لاعبى وسط الفريق، فى لقاء المصرى، حيث يغيب الأخير بسبب حصوله على 3 إنذارات لذا سيعول البرتغالى باتشيكو على جهود ساسى من أجل قيادة وسط الفريق الأبيض أمام المصرى، وقاد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تدريبات الفريق لأول مرة أمس، بعدما قام بتوقيع العقود مساء أول أمس مع مساعديه، حيث فضل باتشيكو توقيع العقود ثم قيادة المران وتواجد المدرب البرتغالي في الملعب لقيادة المران بالأمس وحرص على مصافحة اللاعبين وأفراد الجهاز الإداري والطبي للتعرف عليهم، بعدها خضع الجميع لتحليل رابيد تيست للكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمواجهة المصرى.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق في بداية وقام اللاعبون بالتوجه للمدرب البرتغالي لمصافحته بالإضافة للجهاز المعاون له ثم قام باتشيكو بتوجيه رسالة للاعبين قال لهم فيها :"لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم.. أتمنى أن تستغلوا أنفسكم و أعماركم الصغيرة.. كنت لاعب وأصبحت مدرب لكن حينما كنت لاعب كان أفضل بكثير بالنسبة لي.. وحينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات ولو لم أرى لاعبين بهذا المستوى لما أتيت إلى النادى.. والناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي .. مباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الفريق كبير رغم أي أمور دفاعية بدليل الفوز في النهاية وشخصية الفريق التي جعلت لدينا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل وهذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معهم.. سأقوم بمساعدة الجميع فى الفريق وأى لاعب سيؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانة في الفريق ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط.

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واختتم حديثه قائلا: "أمامنا 4 مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني ولكن هدفنا الأساسى هو بطولة دوري أبطال أفريقيا وعلينا التجهيز لكل القادم وليس البطولة الإفريقية وحدها لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات اتمنى التوفيق للجميع وشرف لى تدريب نادى الزمالك".

فيما عقد البرتغالي جايمي باتشيكو جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران ووجه باتشيكو إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة وطالبه بغلق أي ملف للتركيز فقط مع الفريق.

وطلب البرتغالي جايمي باتشيكو من عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى تنفيذ بعض التدريبات الفنية للحراس منها كيفية التعامل مع التسديدات من المدى البعيد بجانب التركيز على الارتقاء بالشكل الأمثل في الكرات العالية وقام عبد السلام بتجهيز بعض الأدوات التدريبية الجديدة لتنفيذ مطالب المدير الفني الجديد وبدأ العمل عليها.