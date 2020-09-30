شكرا لقرائتكم فرج عامر عن تعاقد الأهلي مع موسيماني : اختيار عبقري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على تعاقد الأهلى مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى السابق لصن داونز، من أجل تولى قيادة المارد الأحمر خلفًا للسويسرى رينيه فايلر الذى سيتم إعلان رحيله بشكل نهائى عقب مواجهة الترسانة فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، على استاد "الأهلى" ضمن مباريات الـ16 من بطولة كأس مصر.

وكتب فرج عبر حسابه الشخصى على الفيس بوك: "اعتقد إن اختيار الأهلي موسيماني ( الجنوب افريقي ) والمدير الفني السابق لنادي صن داونز مديرا فنيا له بعد رحيل ڤايلر هو اختيار عبقري".



فرج عامر

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وعلى مر التاريخ لم يسبق لمدرب إفريقى تولى تدريب الأهلى، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب إفريقيا يتولى تدريب الأهلى، ويكتب اسمه بأحرف بارزة فى سجل تاريخ القلعة الحمراء.

وتعاقد مسئولو النادى الأهلى مع الجنوب إفريقى موسيمانى لقيادة الفريق الأحمر لمدة موسمين، ويصل موسيمانى بعد غد الجمعة لقيادة تدريبات الأهلى، خلفاً للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي السابق.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تعيين رولانى موكينا مدرباً عاماً فى جهاز الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، كما سيتم تعيين كابيلو رانجوجا مدرباً للأحمال وموسي ماتلبا محلل أداء فيما سيتم الإبقاء على يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى الحالي بالفريق، والذي لن يرحل مع السويسري رينيه فايلر.