شكرا لقرائتكم رجب بكار يعود لتدريبات بيراميدز الجماعية بعد قرار الاستبعاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، رجب بكار ظهير أيمن الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد فترة استبعاد وخوض تدريبات منفردة، منذ مباراة المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استُبعد اللاعب من المشاركة فى المران الجماعى بقرار من الإدارة والجهاز الفنى، لمعاقبته بعد عدم مشاهدته مواجهة الفريق البورسعيدى، ويستعد الفريق السماوى لمواجهة صعبة أمام مصر المقاصة فى المباراة المقرر لها يوم السبت، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

وعاد رجب بكار لحسابات النادى الأهلى خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، لاسيما وأن رجب بكار كان خارج حسابات الأهلى فى الفترة الأخيرة، بسبب السويسرى رينيه فايلر الذى رفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.

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وكشف مصدر مطلع، أن رجب بكار عاد لحسابات الأهلى من جديد، خاصة بعد الرحيل المنتظر لرينيه فايلر، لافتًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك فى عدة اتحاهات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد.

فى نفس التوقيت، تبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، حيث تم تحديد عدة أسماء من بينهم بكار، لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.