شكرا لقرائتكم مورينيو: متفائل بالتعاقد مع مهاجم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء إنه ما زال يأمل أن ينجح ناديه في ضم مهاجم بديل لهاري كين قبل غلق باب الانتقالات في الخامس من أكتوبر.

وجلس كين، الذي واجه صعوبات بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية الموسم الماضي، على مقاعد البدلاء وشارك في الدقائق الأخيرة خلال الفوز بركلات الترجيح على تشيلسي ليتأهل توتنهام إلى دور الثمانية في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم أمس الثلاثاء.

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ويفتقد توتنهام بالفعل الجناح سون هيونغ-مين بعد إصابة اللاعب الكوري الجنوبي في عضلات الفخذ الخلفية في التعادل 1-1 مع نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بينما لن يكون الوافد الجديد على سبيل الإعارة غاريث بيل جاهزا للمباريات إلا بعد فترة التوقف الدولية القادمة.

وأبلغ مورينيو الصحفيين قبل مواجهة مكابي حيفا الإسرائيلي في الجولة الفاصلة بالأدوار التمهيدية للدوري الأوروبي غدا الخميس "أنا متفائل (إزاء ضم مهاجم جديد) والأكثر من ذلك أنني أشعر بأننا نفعل كل ما في وسعنا. إدارة النادي تحاول فعل كل شيء في وسعها. إذا نجحنا فهذا رائع، وإذا لم ننجح فهذه هي كرة القدم، لن يلعب سون بالطبع غدا. هناك شكوك حول مشاركته يوم الأحد (ضد مانشستر يونايتد في الدوري).. شكوك كبيرة. لا أريد أن أقول إنه لن يلعب ثم يلعب لأن موقفي هو أن مشاركته محل شك".

وأثارت عودة بيل إلى توتنهام قادما من ريال مدريد شكوكا حول مستقبل لاعب الوسط ديلي آلي الذي فقد مكانه في تشكيلة مورينيو، وقال المدرب البرتغالي "لا يمكنني تأكيد أن ديلي سيلعب أو لا.

الشيء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه في قمة الاحترافية، أحترمه كثيرا. حتى بالأمس تدرب جيدا وبقوة. ينال احترام الفريق بأكمله".