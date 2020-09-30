فلاش باك.. ماذا قال موسيماني عن الأهلي والوداد وخبرات شيكابالا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اقترب بيتسو موسيماني مدرب صنداونز الجنوب أفريقي السابق من الجلوس على مقعد الإدارة الفنية للنادي الأهلي.

قبل قليل، أصدر موسيماني بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن خلاله نهاية علاقته بالفريق الجنوب أفريقي. (طالع مزيد من التفاصيل)

من جانبه، رد النادي الجنوب أفريقي على بيان موسيماني، مؤكدًا رحيله وموافقته على انضمامه إلى نادي مصري كبير. (طالع مزيد من التفاصيل)

سبق لموسيماني مواجهة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، وتلقى الفريق المصري على يده أثقل هزيمة له في البطولة عندما خسر أمامه بخماسية دون رد في ربع نهائي (تشامبيونزليج) نسخة 18/19.

في مباراة العودة خسر صنداونز بهدف دون رد، إلا أن الهزيمة لم تمنعه من التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال بعد إقصاء الأهلي.

المواجهتين الثالثة والرابعة بين موسيماني والأهلي كانت في نسخة دوري الأبطال الجارية، خسر الفريق الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد وتعادلا خارج الأرض بهدف لكل منهما.

كما سبق للمدرب الجنوب أفريقي الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، حينما كان الفريق الأبيض تحت قيادة مؤمن سليمان، وتمكن صنداونز من الفوز بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

كيف تناولت الصحف الأفريقية ارتباط موسيماني بالأهلي؟

وبالنظر إلى التصريحات السابقة لموسيماني قبل مواجهاته ضد الأهلي والزمالك والوداد (غريم الأهلي في الأبطال) نستعرض الآتي:

"لديهم رمضان صبحي"

عقب وادع بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، قال موسيماني بعد الهزيمة أمام الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب: "لا يمكننا منافسة الأهلي، لديهم رمضان صبحي من الدوري الإنجليزي، وأليو بادجي القادم من رابيد فيينا، مقابل 2 مليون يورو."

وأضاف: "قيمتهم التسويقية كبيرة، هذا هو الفرق بيننا وبين الأهلي، لم نستطع مجاراتهم".

وتابع: "واجهنا فريقًا قويًا، لعبنا بطريقتنا المعهودة في المباراة كما هو حال الأهلي الذي لم يختلف كثيرًا عن الذهاب. فقط أضاف عنصرًا في وسط الملعب، إلى جانب البدء بأليو بادجي في الهجوم".

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إشادة بديانج

في تصريحات لصحيفة (sowetanlive)، أشاد موسيماني بجهود المالي أليو ديانج نجم وسط الأهلي في أداء أدواره الدفاعية والهجومية ووصفه بأنه محرك جيد للفريق الأحمر وأنه أخطر أسلحته.

"برشلونة وريال مدريد لم يحققا ما فعله الأهلي"

قبل لقاء الفريقين في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، وخلال المؤتمر الصحفي للمباراة، أثنة موسيماني على فريق الأهلي، لافتًا إلى أن فوزه الماضي بخماسية دون رد يزيد من صعوبة تجدد المواجهة.

وقال الجنوب أفريقي: "للأسف نواجه الأهلي في توقيت خاطئ، فالفريق المصري يفوز في كل المباريات وسجل أكثر من 40 هدفاً واستقبل أقل من 4 أهداف بالدوري، برشلونة وريال مدريد لم يحققا ما فعله الأهلي هذا الموسم".

الزمالك وشيكابالا

عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 بعد الإطاحة بالزمالك في مباراة النهائي، أثنى موسيماني على جماهير الزمالك التي لم تتوان في تشجيع فريقها طوال المباراة.

وقال موسيماني في تصريحات عقب التتويج: "أول مرة أرى مثل جماهير الزمالك التي تشجع بحماس منقطع النظير."

وأضاف: "كنت سعيدًا بعدم مشاركة شيكابالا في المباراة منذ البداية لأنه لاعب كبير وصاحب خبرات".

وبسؤاله عما إذا كان بإمكانه أن يختار لاعبا واحدا من الزمالك للمشاركة في مونديال الأندية قال: "الزمالك لاعبين متميزين، لكن لو كان له الحق لاختار مصطفى فتحي".

"المغرب بيتي الثاني"

من المفترض أن يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له الشهر المقبل.

سبق لموسيماني مواجهة الوداد في 10 مناسبات مع صنداونز، وسيعود لمواجهة الفريق ذاته للمرة الحادية عشر ولكن بقميص الأهلي.

في تصريح سابق لموسيماني قبل مواجهة الوداد، قال إنه يشعر بالملل من تكرار المواجهة ضد الفريق ذاته.

وبعد وقوع الفريقين في المجموعة ذاتها لدوري الأبطال (النسخة الحالية) غيّر موسيماني رأيه وأكد أن المغرب بيته الثاني كما شدد على حماسه في خوض تحدي جديد هذا الموسم.