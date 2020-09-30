بيان الزمالك بخصوص نادي القرن: لم ولن نتراجع عن حقوق النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أصدر مجلس إدارة الزمالك بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، أكد خلاله تمسكه بقضية نادي القرن الـ20 في أفريقيا، قائلًا إنه لم ولن يتنازل عما أسماه بـ"حقوق النادي".

وطالب البيان الصادر عن النادي الأبيض جميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية.

وجاء البيان كما يلي:

أصدر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بيانا رسميا حول موقفه من ملف نادي القرن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أنه لم ولن يتراجع عن الدفاع عن حقوق النادي في مختلف القضايا ومن بينها ملف نادي القرن.

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ويؤكد المجلس أن أحقية الزمالك في لقب فريق كرة القدم في القرن هي عقيدة داخل كل زملكاوي وأن المجلس يرفض المعايير، التي تم بناء عليها منح الأهلي لقب نادي القرن، خاصة مع حصول الزمالك وقتها على 9 ألقاب قارية، مقابل 7 للفريق الأحمر.

ويهيب المجلس بجميع الإعلاميين والمدعين بأنهم خبراء اللوائح بعدم الزج بأنفسهم في هذه القضية خاصة وأن أي خطوة يتخذها النادي في هذا الملف يعلن عنها عبر الطرق الرسمية.

هذا وقد كلف النادي بعض المهتمين بهذا الشأن منهم الزملكاوي معتز الشامي والمقيم في الإمارات بمتابعة هذا الملف وعرض كافة المستندات والإجراءات المطلوبة على عدد من الخبراء المتخصصين؛ لتصعيد هذا الملف والحصول على حق النادي بهذا الشأن.

وشدد مجلس إدارة النادي على أن تخاذل المجالس السابقة حال دون إثبات حق الزمالك في هذا الملف، والذي فتحه المجلس، واتخذ خطوات؛ لإعادة حق النادي منها مخاطبات رسمية ومنها فرض الأمر بشكل واقع أمام كل الجماهير برفع اللافتات التي تؤكد أحقية النادي بهذا اللقب.

واختتم المجلس بيانه متوجها برسالة لجماهير النادي بوضع ثقته في مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور الذي لم ولن يتوانى عن إعادة حقوق النادي والدفاع عنه في كل القضايا.