رسميًا.. صنداونز يعلن الموافقة على رحيل موسيماني لـ"نادٍ مصري كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن باتريك موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب أفريقي، الموافقة على رحيل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عن منصبه.

ووفقًا لبيان رسمي نشره نادي صنداونز عبر موقعه الرسمي، فإن إدارة النادي وافقت على رحيل موسيماني إلى ما وصفته بـ"نادِ مصري كبير".

ومن المقرر أن يصل موسيماني إلى القاهرة غدًا، الخميس، على أن يقود مران الأهلي لأول مرة يوم الجمعة القادم، حسبما علم "الخليج 365".

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وقال صنداونز في بيانه:

"بيتسو موسيماني ووكيلته مويرا تلهاجل، التي هي زوجته أيضًا، تحدثا معنا عن وجود مفاوضات بين المدرب ونادٍ مصري كبير، وكذلك عدد من الأندية الأخرى في شمال أفريقيا.

دائمًا ما نظهر دعمنا لموسيماني، سواء رحل عنا إلى شمال أفريقيا، أوروبا أو المنتخب الجنوب أفريقي؛ لأن لاعبي كرة القدم والمدربين أحيانًا ما يبحثون عن مستقبلهم والفرص الجديدة وهو ما نقابله باحترام كبير.

تلقينا رسالة عاطفية من موسيماني ونحن فخورون بما قدمه معنا، إنه أنجح مدرب في تاريخ صنداونز ودائمًا ما سيكون جزءًا من عائلتنا، نتمنى له ولزوجته وأسرته الأفضل دومًا، وننتظره مدربًا في أوروبا قريبًا.

صنداونز سيعلن قريبًا عن المدير الفني الجديد وجهازه، وسيتولى خوزيه رامون أليسانكو المهمة حاليًا نظرًا للعمل الجيد الذي يقوم به في الأكاديمية".