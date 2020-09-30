اجتماع طارئ وصفقة ضخمة.. كيف تناولت صحف جنوب أفريقيا ارتباط موسيماني بالأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

هز ارتباط بيتسو موسيماني مدرب صنداونز، أرجاء النادي الجنوب أفريقي، خاصة وأن الأخير لم يعلن أو يصله خطاب رسمي بشأن استقالة مدربه.

فجرت صحيفة "تايمز" الجنوب أفريقية، الخبر صباح اليوم الاربعاء، عندما أكدت في خبر حصري لها، أن موسيماني قرر الرحيل عن قيادة صنداونز ومن المحتمل أن يكون طريقه نحو شمال أفريقيا وهنا لقيادة الأهلي أو منافسه في دوري أبطال أفريقيا فريق الوداد البيضاوي المغربي.

بالتواصل مع مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أكد ارتباط المدرب الجنوب أفريقي بالفريق المصري، كما كشف عن كواليس المفاوضات ومدة العقد (طالع مزيد من التفاصيل)

حوار الخليج 365.. موسيماني لجماهير الأهلي: الأمور ستعود كما كانت

من جانبه، أعلن نادي صنداونز الدعوة لعقد اجتماع طارئ لبحث الأمر، ومناقشة مصير المدرب خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي لصنداونز من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأربعاء: "مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعًا عاجلاً، بعد الاجتماع سيكون هناك بيان لشرح الأمر بالكامل، لا يمكن أن أعلق على الموضوع بأكثر من ذلك."

وقبل قليل، أصدر موسيماني بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن خلاله نهاية علاقته بالنادي الجنوب أفريقي. (طالع البيان كاملا)

الصحف الجنوب أفريقية، سلطت الضوء على الأمر، وعلقت على مستقبل موسيماني، ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات:

صحيفة "kickoff"

موتسيبي يدعو لاجتماع طارئ

قالت "كيك أوف" إن باتريس موتسيبي رئيس نادي صنداونز، دعا إلى عقد اجتماع طارئ، لمناقشة التقارير التي تفيد باستقالة بيتسو موسيماني من تدريب الفريق وارتباطه بالأهلي المصري.

وأضافت الصحيفة بحسب مصدر خاص لها: "الرئيس دعا لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أمر المدرب"

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يصدر النادي بيانا بعد ظهر اليوم.

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الصحيفة ذاتها، تناولت خبر آخر بشأن ارتباط موسيماني بتدريب الأهلي، وأكدت أن المدرب الجنوب أفريقي تلقى بالفعل عرضًا لتدريب الفريق الأحمر.

وأشارت إلى أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، أبدى في أكثر من مناسبة إعجابه بمدرب صنداونز وكثيرًا ما وصفه بأحد أفضل المدربين في أفريقيا".

وعادت "كيك أوف"؛ لتؤكد أن المفاوضات بين الطرفين بدأت في الأسبوع الماضي بعد أن أبلغ رينيه فايلر (مدرب الأهلي الحالي) رغبته في الرحيل في الأول من أكتبور المقبل.

صحيفة "The star"

الأهلي الوجهة المرجحة لموسيماني

وقالت الصحيفة الجنوب أفريقية، إن مدرب صنداونز ارتبط بتدريب الأهلي المصري الذي سيفترق عن مدربه قريبًا.

وأضافت الصحيفة تصريح المدير العام لنادي صنداونز والذي أكد لصحيفة "تايمز لايف" إن موسيماني لم يستقل من تدريب النادي، لافتًا إلى أن تلك التكهنات ظهرت على السطح في الوقت الحالي بسبب استقالة مدرب الأهلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عقد موسيماني ما زال ساريًا مع صنداونز، إلا أنه يُعتقد أنه التقى مع موتسيبي رئيس النادي (الأسبوع الماضي) وأبلغه بعرض الأهلي.

وأتمت الصحيفة مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن التعاقد مع موسيماني يوم الخميس بشكل رسمي.

صحيفة "news24"

السيناريو الأسوأ

من جانبها، وصفت الصحيفة، رحيل موسيماني عن تدريب صندوانز بـ"السيناريو الأسوأ" لجماهير النادي.

كما أشارت إلى عقد مجلس إدارة النادي لاجتماع طارئ لمناقشة أمر المدرب.

صحيفة "citizen"

موسيماني إلى الأهلي في "صفقة ضخمة"

قالت الصحيفة إن الأمر ما زال "شائعات" لم يتم التأكد من صحتها، لافتة إلى أنه إذا تم انتقال موسيماني إلى الأهلي فستكون صفقة ضخمة للطرفين.