خطوة رسمية من موسيماني قبل قيادة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز رحيله رسميًا عن الفريق بعدما قاد "البرازيليين" منذ عام 2012.

وأصدر موسيماني بيانًا رسميًا، اليوم الأربعاء، عبر صفحته الرسمية "تويتر" أعلن من خلاله رحيله عن صنداونز دون أن يحدد وجهته المقبلة.

موسيماني استطاع أن يقود صنداونز منذ عام 2012 بعد رحيله عن المنتخب الجنوب أفريقي، وحقق لقب دوري جنوب أفريقيا في خمس مناسبات مقابل الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا في (2016).

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المدرب صاحب الـ56 عامًا، كان جدد عقده رفقة صنداونز في العام الحالي لمدة أربع سنوات مقبلة قبل أن يقرر المدرب الجنوب أفريقي إنهاء مهمته بعد 8 سنوات.

وذكرت تقارير صحفية جنوب أفريقية صباح اليوم أن موسيماني أصبح قريبًا من قيادة الأهلي، كما ذكرت مصادر خاصة لـ"الخليج 365" أن المدرب السابق لصنداونز سيقود الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أصبح قاب قوسين أو أدنى من ترك مهمته، ومن المقرر أن تعلن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب عن المدرب الجديد.