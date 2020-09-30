موسيماني أول مدرب إفريقي في تاريخ الأهلي.. وقاهر القطبين

اقترب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي من تدريب النادي الأهلي خلفًا للسويري رينيه فايلر.

ويُعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتولى تدريب النادي الأهلي، في ظل اعتماد القلعة الحمراء على المدرسة الأوروبية أكثر خلال السنوات الماضية.

مسيرة موسيماني التدريبية شهدت تجارب كثيرة داخل القارة

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الإفريقية، حيث لم يسبق له الخروج من جنوب إفريقيا في اي رحلة تدريبية من قبل.

موسيماني الذي بدأ رحلته التدريبية عام 2001 ، بعد اعتزال كرة القدم في مع نادي السد القطري.

وبدأ موسيماني رحلته التدريبية في 2001

مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي حتى عام 2007 قبل أن يعمل مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لمدة 4 مواسم، ثم قاد منتخب الأولاد لمدة موسمين.

قبل أن يبدأ رحلته الأبرز مع نادي صن داونز في 2012، ويتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 2016 على حساب نادي الزمالك، ويفوز بنتيجة هي الأكبر على النادي الأهلي بخماسية.