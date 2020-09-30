اقترب بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي من تدريب النادي الأهلي خلفًا للسويري رينيه فايلر.
ويُعد موسيماني أول مدرب إفريقي يتولى تدريب النادي الأهلي، في ظل اعتماد القلعة الحمراء على المدرسة الأوروبية أكثر خلال السنوات الماضية.
مسيرة موسيماني التدريبية شهدت تجارب كثيرة داخل القارة
موسيماني الذي بدأ رحلته التدريبية عام 2001 ، بعد اعتزال كرة القدم في مع نادي السد القطري.
وبدأ موسيماني رحلته التدريبية في 2001مع نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي حتى عام 2007 قبل أن يعمل مساعدًا في الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا لمدة 4 مواسم، ثم قاد منتخب الأولاد لمدة موسمين.
قبل أن يبدأ رحلته الأبرز مع نادي صن داونز في 2012، ويتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في 2016 على حساب نادي الزمالك، ويفوز بنتيجة هي الأكبر على النادي الأهلي بخماسية.
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني أول مدرب إفريقي في تاريخ الأهلي.. وقاهر القطبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.