موسيمانى للوفد .. الأهلي نادى القرن ولديه لاعبين كبار

تغزل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، في النادي الأهلي، واصفًا بأنه نادى افريقى كبير ونادى القرن.

ويقترب موسيماني بشدة من تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لخلافة السويسري رينيه فايلر الذي يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

أضاف موسيماني فى تصريحات سابقة للوفد " النادي الأهلي الأكبر بالقارة السمراء، ولديه لاعبين كبار بصفوف المارد الأحمر، وتابع:" الأهلي نادي القرن بأفريقيا".

وكان موسيماني أعلن رحيله عن صفوف صن داونز بعد تلقيه فرصة للعمل بخارج البلاد لعرض كبير للغاية، كما أن نادي

Advertisements

صن داونز أعلن أيضًا موافقته على رحيل مدربه، الذي سيرحل إلى تدريب نادي كبير بمصر.

وجاء كالتالي: ووفقًا لبيان رسمي نشره نادي صن داونز عبر موقعه الرسمي، فإن إدارة النادي وافقت على رحيل موسيماني إلى ما وصفته بـ"نادِ مصري، كبير".



وكان موسيماني قد جدد تعاقده مع نادي صن داونز في مارس الماضي لمدة 4 مواسم مقبلة.