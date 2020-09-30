تغزل بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، في النادي الأهلي، واصفًا بأنه نادى افريقى كبير ونادى القرن.
ويقترب موسيماني بشدة من تدريب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لخلافة السويسري رينيه فايلر الذي يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.
أضاف موسيماني فى تصريحات سابقة للوفد " النادي الأهلي الأكبر بالقارة السمراء، ولديه لاعبين كبار بصفوف المارد الأحمر، وتابع:" الأهلي نادي القرن بأفريقيا".
وكان موسيماني أعلن رحيله عن صفوف صن داونز بعد تلقيه فرصة للعمل بخارج البلاد لعرض كبير للغاية، كما أن نادي
وجاء كالتالي: ووفقًا لبيان رسمي نشره نادي صن داونز عبر موقعه الرسمي، فإن إدارة النادي وافقت على رحيل موسيماني إلى ما وصفته بـ"نادِ مصري، كبير".
وكان موسيماني قد جدد تعاقده مع نادي صن داونز في مارس الماضي لمدة 4 مواسم مقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر موسيمانى للوفد .. الأهلي نادى القرن ولديه لاعبين كبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.