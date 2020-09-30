لاعبو الأهلي والنصر ينعون أمير الكويت "في جنة الخلد"

نعى لاعبو ناديي الأهلي والنصر السعوديين، جابر الأحمد أمير الكويت، في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم ضمن منافسات الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتوفي جابر الأحمد الصباح أمير الكويت، أمس الثلاثاء في لوس أنجلوس بأمريكا عن عُمر يناهز 92 عامًا.

وظهر لاعبو الفريقين وهم يحملون لافتة

بها صورة جابر الأحمد، مكتوب عليها "في جنة الخلد".

واستطاع فريق النصر السعودي إقصاء مواطنه التعاون بصعوبة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، أوقعته القرعة مرة أخرى في مواجهة فريق من بلده وهذه المرة أمام

الأهلي السعودي في دور ربع النهائي في مباراة تقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020.

أما الأهلي السعودي فتأهل على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بنتيجة 1-1، سجل للراقي عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقو 54 أما لفارسان دبي فسجل عزيزجون جانييف في الدقيقة 28.