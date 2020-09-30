شاهد.. النصر يفتتح أهدافه في شباك الأهلي بربع نهائي دوري أبطال آسيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في التقدم علي نظيره فريق أهلي جدة بنتجة هدف دون رد في المباراة المقامة بينهم حاليا علي استاد جاسم ين حمد وذلك ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دورى أبطال.

وسجل هدف التقدم لفريق النصر جونزالو مارتينيز بعد تمريرة رائعة

من خالد الغنام في الدقيقة 13 من زمن اللقاء.

واستطاع فريق النصر السعودي إقصاء مواطنه التعاون بصعوبة في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، أوقعته القرعة مرة أخرى في مواجهة فريق من بلده وهذه المرة أمام

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الأهلي السعودي في دور ربع النهائي في مباراة تقام على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020.

أما الأهلي السعودي فتأهل على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وكان الوقت الأصلي قد انتهى بنتيجة 1-1، سجل للراقي عمر السومة من ركلة جزاء في الدقيقة 54 أما لفارسان دبي فسجل عزيزجون جانييف في الدقيقة 28.