حذر حلمي طولان المدير الفني لفريق انبي لاعبيه قبل لقاء نادي أف سي مصر المقرر اقامتها يوم السبت المقبل في الثالثة عصرا بستاد الكلية الحربية.
جاء تحذير طولان بعد الخسارة اف سي مصر امام المقاولون العرب بستة أهداف نظيفة في الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
واحتلال نادي مصر المركز السابع عشر وقبل الأخيربجدول الدوري برصيد 20 نقطة.
واشاد طولان بلاعبيه الذين تميز أداؤهم بالروح القتالية والإصرار والخروج من عنق الزجاجة مع توليه المسؤولية بعد أن كان الفريق في المركز قبل الأخير برصيد ابع نقاط فقط.
كما أشاد طولان بإدارة النادي برئاسة المحاسب زكريا السيدوالذى وفر كل الإمكانيات لصالح الفريق لتحقيق النتائج الجيدة والإبتعاد عن دائرة الهبوط مبكرا مشيرا الى أن النجاح وراءه منظومة متكاملة.
كان الفريق البترولي قد تغلب على مصر المقاصة بهدف نظيف أمس في الجولة 30 للدوري الممتاز.
ورفع إنبى رصيده الى 44 نقطة، محتلاً المركز الخامس، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل مثلها،، وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا ،وتلقت شباكه 27 هدفاً.
كانت هذه تفاصيل خبر طولان يحذر لاعبيه من الإستهتار قبل موقعة نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.