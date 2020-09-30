بالأرقام .. ماذا قدم موسيماني خلال مسيرته التدريبية مع صن داونز

توصل النادي الأهلي ، إلى اتفاق مع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي لتولي المهمة الفنية للفريق ، خلفاً للسويسري رينيه فايلر الذي أخطر إدارة الأحمر بعدم الاستمرار في مهمته الفنية .

موسيماني البالغ من العمر 56 عاماً ، تولي تدريب فريق صن داونز في الثاني من ديسمبر عام 2012 ، تمكن من تحقيق ألقاب عدة على المستويين المحلي والقاري.



وقاد موسيماني صن داونز إجمالاً في 332 مباراة بكافة المنافسات ، محققاً الانتصار في 187 مباراة ، والتعادل في 78 لقاء ، والهزيمة في 67 مواجهة .

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب إفريقي مواسم ..

«2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 ، 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.

موسمياني في دوري أبطال إفريقيا ..

تولى موسيماني المهمة الفنية لفريق صن داونز في 55 مباراة ، محققاً الفوز في 26 لقاء والتعادل في 15 مباراة ، وتلقيه الهزيمة في 14 لقاء .

وجاء الظهور الأبرز في البطولة ، خلال نسخة عام 2016 بعد قيادته لتتويج فريقه باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب الزمالك ، بعد الفوز في اللقاء النهائي ذهاباً في جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة ، و الخسارة على ملعب برج العرب إياباً بهدف نظيف سجله لاعب الزمالك ستانلي .



ويمتلك موسيماني سجل التهديف الأعلى بالبطولة بكثرة عدد الأهداف التي سجلها فريقه خلال لقاء واحد ، بعد فوزه على بطل

سيشل كوتي دي أور في بنتيجة 11 - 1 إياباً والفوز ذهاباً أيضاً بخماسية نظيفة خلال النسخة الجارية للبطولة ، والنتيجة الثانية كانت بالفوز ذهاباً على الأهلي في ربع نهائي النسخة الماضية بخماسية نظيفة .

مواجهاته أمام الأندية المصرية ..

خاض صن داونز تحت قيادة موسيماني 8 مواجهات أمام قطبي الكرة المصرية خلال بطولة دوري الأبطال الإفريقي ، وتمكن من تحقيق الانتصار في أربع مباريات ، والتعادل في لقاء وحيد ، والخسارة في ثلاثة مواجهات ..

وجاءت المواجهة الأولى أمام الزمالك في مرحلة المجموعات من نسخة البطولة عام 2016 وتمكن من الفوز على الأبيض في لقاء القاهرة بثنائية لهدف ، وفي لقاء جنوب إفريقيا بهدف نظيف، وتقابل الفريقان في المواجهة النهائية للبطولة ، وتمكن صن داونز من الفوز ذهاباً بثلاثية نظيفة والخسارة إياباً بهدف نظيف .

وفي النسخة الماضية من البطولة تقابل صن داونز مع الأهلي في الدور ربع النهائي وتمكن من الفوز ذهاباً بجنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، قبل أن يخسر إياباً على ملعب برج العرب بالإسكندرية بهدف نظيف .



أمام آخر المواجهات فكانت خلال النسخة الجارية من البطولة عند الدور ربع النهائي أيضاً ، وتمكن الأهلي من الفوز في لقاء الذهاب ببرج العرب بثنائية نظيفة ، والتعادل في جنوب إفريقيا بهدف لمثله .