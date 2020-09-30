نقل مباراة ديربي المحلة إلى ملعب طنطا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، نقل مباراة بلدية المحلة وغزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل 3 أكتوبر، بالجولة 20 من منافسات المجموعة الثالثةلدوري القسم الثاني، إلى ملعب طنطا.
وجاء هذا القرار وفقا لخطاب من وزارة الداخلية، طلبت فيه نقل المباراةمن ملعب البلدية إلى ملعب طنطا.
كانت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، قررت إقامة مباريات القسم الثاني في الثالثة عصراً بدلا من الثالثة والنصف نظرا لعدم توفر إضاءة في الملاعب.
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