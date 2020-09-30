إنبي يستعد بقوة للقاء نادي مصر في الدوري

يؤدي فريق إنبي تدريباته بملعبه ببتروسبورت استعدادا للقاء إف سي مصر يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة 31 للدوري الممتاز. وتقام المباراة في الثالثة عصر "السبت" بملعب الكلية الحربية. كان الفريق البترولي قد تغلب على مصر المقاصة بهدف نظيف أمس في الجولة 30 للدوري الممتاز. مصر المقاصة بهدف نظيف أمس في الجولة 30 للدوري الممتاز. وسوف يشارك في التدريبات جميع اللاعبين بما فيهم لاعب الوسط زياد كمال الذى لن يشارك في لقاء "إف سي مصر" بسبب الإنذار الثالث الذى حصل عليه في لقاء المقاصة أمس. لقاء "إف سي مصر" بسبب الإنذار الثالث الذى حصل عليه في لقاء المقاصة أمس. ورفع إنبى رصيده إلى 44 نقطة، محتلا المركز الخامس، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل مثلها، وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وتلقت شباكه 27 هدفا.

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