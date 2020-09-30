مشاهدة مباراة النصر والأهلي الآن في ربع نهائي دوري أبطال آسيا تعليق "فهد العتيبي" اليوم 30 سبتمبر 2020

في ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال اسيا سوف تقام مباراه بين فريق نادي النصر و فريق نادي الاهلي السعودي ، ذلك بعد بعدما تم اللقاء بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي التعاون في مباراه من دور الجوله السادسه عشر من بطوله دوري ابطال اسيا وانتهى هذا اللقاء بفوز فريق نادي النصر السعودي حيث كان الحظ حليفهم في هذه المباراه .

موعد المباراه بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي الاهلي السعودي

اليوم سوف تقام مباراه بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي الاهلي السعودي وهذه المباراه ضمن منافسات دور الربع النهائي من بطوله دوري ابطال اسيامسافه بين الفريقين على ارض استاد جاسم بن حمد بنادي السد اليوم ، وهذه المباراه من دور الجوله السادسه عشر من بطوله دوري ابطال اسيا .

سوف تنطلق المباراه بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي الاهلي السعودي بتوقيت القاهره في تمام الساعه 15:45 دقيقه ، و

بتوقيت تونس في تمام الساعه 14:45 دقيقه ، و بتوقيت المملكه العربيه السعوديه في الساعه 16:45 دقيقه و هذه المباراه من دور دور السادس عشر من بطوله دوري ابطال اسيا وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من البطوله

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القناه الناقله لمباراه اليوم بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي الاهلي السعودي

اليوم بتوقيت القاهره في الساعه 15:45سوف تنطلق المباراه بين فريق نادي النصر السعودي وفريق نادي الاهلي السعودي على ارض استاد جاسم بن حمد وذلك بنادي السد وستكون القناه الناقله لمباراه اليوم هى قناه beIN SPORT HD7 وقناه الكأس HD3 وسوف تقوم هذه القنوات باذاعه فاعليات واحداث المباراه

من الجدير بالذكر ان فريق نادي النصر ط قد قام بالقاء مع فريق نادي التعاون وانتهت هذه المباراه لصالح فريق نادى النصر السعودي حيث فاز فريق نادى التعاون بهدف نظيف قد قام بتسجيل هذا الهدف اللاعب عبد الرازق حمد الله وذلك في الدقيقه الخامسه والسبعين وقد أقيمت هذا المباراه على ارض استاد المدينة التعليمية.

فريق نادي الاهلي السعودي قد قام بالقاء مع فريق شباب الاهلى وتأهل فيها فريق نادى الاهلى السعودى وذلك بركلات الترجيح وذلك بنتيجه 4-3 وكان هذا في لقاء بين شباب الاهلي دبي الاماراتي وانتهى الوقت الاصلى بنتيجه 1-1. وقد كم وقد قام الراقي عمر السومه بتسجيل ركله جزاء في الدقيقه 45 بينما سجل عزيز جون جانييف في الدقيقة 28. هدف وذلك لصالح شباب الأهلي دبي الإماراتي

ومن الجدير بالذكر ان اهل جده قام ب الصعود الى الادوار الاقصائيه وذلك بعدما قام يالتربع في صداره المجموعه الاولى حيث قد قام باحتلال المجموعه الاولى برصيد ست نقاط كما ان قومه استقلال طهران الايراني ايضا برصيد 5 نقاط وتم الغاء النتائج كافه لفريق الوحده الاماراتي في هذه المجموعه حيث انه يعتبر منسحبا منها وذلك لاصابه عدد كبير من اللاعبين به بفيروس كورونا المستجد والمسمىcovid 19