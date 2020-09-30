بث مباشر | شاهد النصر والاهلي في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والأهلي في قمة مباريات اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020، في افتتاح الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لقاء النصر السعودي والأهلي السعودي، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .

ينقل لقاء النصر والأهلي على قناة الكأس 3 القطرية بصوت المعلق خالد الحدي، وتنقل في بث مباشر على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع يوتيوب بصوت المعلق السعودي الشهير “فهد العتيبي”.

وتواصل قناة بي إن سبورتس القطرية اهتمامها بمباريات الأندية السعودية رغم الخلافات السياسية، وستنقل لقاء النصر والأهلي على القناة 7 بصوت معلق المباريات الكبرى، التونسي المخضرم رؤوف خليف.

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ويسعى النصر لتحقيق الفوز على ناد سعودي جديد، بعدما أطاح بمواطنه التعاون في ثمن النهائي بهدف قاتل للهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.

أما أهلي جدة الذي تأثر مستواه الفني والجماعي كثيرًا من بعد رحيل نجمه “عبد الفتاح عسيري” إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فسيعمل جاهدًا على انهاء المباراة في وقتها الأصلي لتجنب الإرهاق الذي قد يعصف به، حيث وصل إلى ركلات الجزاء الترجيحية أمام شباب الأهلي دبي في ثمن النهائي بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.

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