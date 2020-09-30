مباراة غرناطة أمام مالمو في الدوري الأوروبي تكرار لمواجهة تاريخية خاصة بعائلة مارادونا!

سيلعب فريق غرناطة الإسباني أمام “مالمو” السويدي هذا الأسبوع في المرحلة التأهلية لبطولة الدوري الأوروبي حيث يسعى الفريق الأندلسي للحصول على مكان في دور المجموعات في أول مشاركة له على الإطلاق في المسابقة الأوروبية.

ومع ذلك فإن هذه المباراة بالذات هي واحدة من أشهر المواجهات في تاريخ غرناطة حيث تعود ذكراها إلى مباراة ودية في عام 1987.

ولعب في ذلك اليوم الأسطورة دييجو مارادونا مع غرناطة جنبًا إلى جنب مع شقيقيه “هوغو مارادونا ولالو مارادونا” ووقع هذا الأخير مع الفريق الإسباني بعدها.

Advertisements

وكانت هذه هي المرة الوحيدة التي لعب فيها الأشقاء الأرجنتينيون الثلاثة جنبًا إلى جنب في مباراة احترافية شهدت تألق لالو ودييجو على وجه الخصوص وحقق النادي الاسباني الفوز 3-2.

وكان دييجو مارادونا لاعباً في صفوف نابولي الايطالي في ذلك الوقت لكنه لعب مع فرق أخرى في مباريات غير تنافسية مقابل مبالغ كبيرة من المال، لكنه تطوع للعب في هذه المواجهة مجانًا.

ووقع “لالو مارادونا” لغرناطة من بوكا جونيورز بعدها، لكن الفريق الإسباني هبط في ذلك الموسم إلى الدرجة الثالثة حيث ظل لفترة 22 عامًا في قسم الظلمات قبل عودتهم إلى الدرجة الثانية في عام 2010 والترقية لاحقًا إلى الدوري الإسباني “الليجا”.

..