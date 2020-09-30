تشكيلة النصر الأساسية أمام الأهلي في دوري أبطال آسيا “حمدالله في مواجهة السومة”

أعلن المدرب “روي فيتوريا” تشكيلة النصر الأساسية لمواجهة الأهلي، في المباراة التي تقام اليوم الأربعاء 30-9-2020، ضمن مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان فريق النصر السعودي قد تأهل على حساب مواطنه التعاون، بينما تأهل الأهلي السعودي على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وشهدت تشكيلة النصر الأساسية تواجد الدولي الاسترالي “براد جونز” في حراسة المرمى، وسيلعب أمامه كل من سلطان الغنام، عبدالله مادو، مايكون بيريرا، وعبدالفتاح عسيري.

بينما جاء في منتصف الملعب “عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، عوض خميس، وخالد الغنام”.

وسيقود الهجوم كل من عبد الرزاق حمدالله وجونزالو مارتينيز.

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في المقابل وقع اختيار مدرب الأهلي “فلادان ميلوفيتش” على العناصر التالية:

محمد العويس

عبدالباسط هندي – عبدالله حسون – معتز هوساوي – لوكاس ليما

محمد آل فتيل – علي الأسمري – محمد المجحد – ماركو مارين

سلمان المؤشر – عمر السومة.