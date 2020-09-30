بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والأهلي في دوري أبطال آسيا

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة النصر والأهلي في قمة مباريات اليوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020، في افتتاح الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.
يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لقاء النصر السعودي والأهلي السعودي، في تمام الساعة 13:40 بتوقيت جرينيتش، 15:40 بتوقيت مصر ، 16:40 بتوقيت السعودية .
ينقل لقاء النصر والأهلي على قناة الكأس 3 القطرية بصوت المعلق خالد الحدي، وتنقل في بث مباشر على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع يوتيوب بصوت المعلق السعودي الشهير “فهد العتيبي”.
وتواصل قناة بي إن سبورتس القطرية اهتمامها بمباريات الأندية السعودية رغم الخلافات السياسية، وستنقل لقاء النصر والأهلي على القناة 7 بصوت معلق المباريات الكبرى، التونسي المخضرم رؤوف خليف.
ويسعى النصر لتحقيق الفوز على ناد سعودي جديد، بعدما أطاح بمواطنه التعاون في ثمن النهائي بهدف قاتل للهداف المغربي “عبد الرزاق حمدالله” في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.
أما أهلي جدة الذي تأثر مستواه الفني والجماعي كثيرًا من بعد رحيل نجمه “عبد الفتاح عسيري” إلى النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، فسيعمل جاهدًا على انهاء المباراة في وقتها الأصلي لتجنب الإرهاق الذي قد يعصف به، حيث وصل إلى ركلات الجزاء الترجيحية أمام شباب الأهلي دبي في ثمن النهائي بعد التعادل 1/1 في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.
ويتعرض النصر لنتائج مخيبة في مواجهاته الأخيرة للأهلي منذ نوفمبر 2018، حيث خسر مرة وفاز مثلها، وسقط في التعادل 0/0 ثم 2/2 في آخر مواجهتين في الدوري السعودي الموسم الماضي.
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النصر 0/1 الأهلي
???? ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (قطر)
???? دوري أبطال آسيا (دور الـ 8)
????جارية الآن
- ???? أهلاً بكم في هذه التغطية الحيّة والمباشرة لأحداث مباراة النصر والأهلي..
- ???? أصحبكم على مدار الـ 90 دقيقة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365 “محمود ماهر“
- ???? نرجو تحديث الصفحة أول بأول للتعرف على أبرز الأحداث أثناء سير اللعب..
- ???????? ???? تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – سلطان الغنام – عبد الرحمن مادو – عوض خميس – مايكون بيريرا – عبد الله الخيبري – خالد الغنام – عبد المجيد الصليهم – عبد الفتاح عسيري – جونزالو مارتينيز (بيتي) – عبد الرزاق حمدالله.
- ???????? ???? تشكيلة الأهلي اليوم: محمد العويس – محمد آل فتيل – علي الحسن – عبد الباسط هندي – معتز هوساوي – محمد المجحد – سلمان المؤشر – عبد الله حسون – ماركو مارين – لوكاس دي ليما – عمر السومة .
- ???????? يُدير هذه المباراة الحكم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم
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الشوط الأول
- 1″ صافرة بداية المباراة.. وسيطرة ميدانية مُبكرة للنصر..
- 1″ تظهر في وسط الملعب صورة للراحل “أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح” الذي وفاته المنية يوم أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا.
- 1″ الصورة تحمل عنوان “وداعًا أمير الإنسانية”
- 6″ تدخل قوي على لاعب وسط النصر الغنام من جانب لاعب وسط الأهلي محمد المجحد..
- 7″ ???? الحكم يشهار بطاقة صفراء ضد المجحد بعد تدخله بمسامير الحذاء على كاحل الغنام.
- 10″ عبد الفتاح عسيري يلعب بأنانية كبيرة في كل فرصة تتاح للنصر في الخطوط الأمامية، يرفض التمرير إلى عبد الرزاق حمدالله..
- 10″ الكاميرا على عبد الرزاق حمدالله، وواضح أنه غاضب جدًا من عسيري.
- 13″ ⚽️ جوووووووووووووووووووووول…النصر يتقدم بالهدف الأول عن طريق الوافد الجيد “بيتي مارتينيز”..
- 13″ هدف مستحق بعد استحواذ وتحكم تام في مجريات اللقاء من جانب النصر..
- 13″ ???? صنع الهدف “خالد الغنام” بعد تبادل كروي جميل على الرواق الأيسر .. ليمر الغنام بأنسيابية ويراوغ ويمرر نحو بيتي مارتينيز في العمق الدفاعي للأهلي، ليتسلم الأرجنتيني ويخترق ثم يصوب في المرمى..
- 15″ الأهلي يستفيق من سباته العميق ويبدأ في مُبادلة النصر الهجمات..
- 16″ تصويبة كوميدية سيئة من آل فتيل تلمس الصليهم وتخرج ركنية للأهلي..لكنها تنفذ بشكل سيء
- 18″ لوكاس ليما يُسيطر على الكرة في الرواق الأيسر ثم يعيدها إلى الدفاع الذي قام بفتح اللعب في الرواق الأيمن
- 19″ واضح أن الأهلي سيركز محاولاته على الرواق الأيمن المقابل للموهوب خالد الغنام ، على أمل تخفيف هجمات النصر من تلك الجهة..
- 19″ لوكاس ليما يسدد كرة حرة مباشرة بطريقة مُخيبة للآمال بعيدة جدًا عن المرمى .. كان عليه تمريرها عرضية.
- 24” بوووووووووم… عبد الفتاح عسيري يطلق تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تمر جوار القائم الايمن للاهلي بعيدة..
- 26” سلمان المؤشر يفسد هجمة منظمة للاهلي بارتكاب خطأ ضد عوض
- 27” أووووووووه.. بيتي مارتينيز يهدي عبد الرزاق حمدالله كرة بينية خطيرة في عمق دفاع الاهلي، تسلمها حمدالله وفكر كثيرًا في التصرف لتقص منه ..
- 28” عرضيييييية .. وحمدالله يلمس الكرة بالرأس داخل المنطقة لتسقط أمام الصليهم الذي سدد بلمسة واحدة في جسد المدافع !!
- 30” النصر الطرف الاخطر والافضل بمراحل في هذه المباراة..
- 31” اوووووووووووووووووووووووووه… هدف يضيع بطريقة غريبة جدًا جدًا من عبد الرزاق حمدالله.. بعد كرة عرضية من الرواق الايمن ارسلها عسيري ليضربها عبد الرزاق حمدالله برأسه وهو وحده تمامًا لكن الكرة تمر بغرابة جوار القائم الايمن بنصف ياردة
- 32” اوووووووووووووه.. من جديد هجمة مضادة للنصر .. تصل الى عبد الرزاق حمدالله الذي تسلم وسدد بقدمه اليمنى لتمر تصويبته ارضية جوار القائم الايسر..
- 34″ محمد المجحد يفلت من بطاقة صفراء ثانية ..
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