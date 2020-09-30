مفاجأة..الدوري الصيني لم يسجل أي إصابة فيروس كورونا هذا الموسم!

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الدوري الصيني الممتاز لم يسجل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والحكام وأعضاء الأطقم منذ بداية الموسم في يوليو تموز وعلى الأرجح سيسمح بعدد أكبر من الجماهير في المباريات قريبًا.

وأضافت الوكالة يوم الثلاثاء أنه تم إجراء 23019 فحصًا خلال المسابقة المنقسمة في منطقتي سوجو بالقرب من شنغهاي وداليان شمال شرق البلاد دون تسجيل أي حالة ايجابية بالفيروس.

وقال دونغ تشينغ المدير العام للدوري للوكالة “أثبتت النتائج أن إجراءات الوقاية تطبق بشكل فعال وهذا يعزز الثقة في المسابقة”.

وبدأ الموسم خلف أبواب مغلقة لكن سمح لعدد محدود من الجماهير بدخول الملاعب هذا الشهر.

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وأكد دونغ أن الدوري يخطط للسماح بعدد أكبر من الجماهير في المدرجات خلال المرحلة الثانية من الموسم التي تبدأ في 16 أكتوبر المقبل.

وتابع “تحديد العدد يخضع للمناقشة والهدف الرئيسي هو إتاحة كل المباريات لجماهيرنا”.

واجتاحت العدوى الصين بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان العام الماضي لكنها رفعت الكثير من القيود.