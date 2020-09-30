سوق الانتقالات | مانشستر سيتي يدعم دفاعه من بنفيكا

وقع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع مدافع بنفيكا البرتغالي “روبين دياز” بعد ساعات قليلة من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام ليستر سيتي بخماسية في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلن النادي الإنجليزي على صفقته الجديدة في بيان رسمي جاء فيه : ” وقع قلب الدفاع البالغ من العمر 23 عامًا روبن دياز عقدًا مدته ست سنوات، مما يبقيه في النادي حتى صيف عام 2026″.

وأضاف : ” يسير دياز على خطى كل من فيران توريس و ناثان أكي، ليصبح لدينا التوقيع الثالث من السوق الصيفي الجاري”.

وختم البيان : “يسعد الجميع في مانشستر سيتي أن يرحبوا بروبين في النادي ويتمنون له كل التوفيق خلال الفترة التي سيقضيها معنا”.

وقال روبن دياز بعد توقيع العقود : “الحصول على فرصة الانضمام لناد مثل مانشستر سيتي هي فرصة رائعة بالنسبة لي ولا يمكنني رفضها”.

وأضاف : “نجاحهم يتحدث عن نفسه. لقد كانوا الفريق المهيمن في إنجلترا على مدى السنوات القليلة الماضية، ويلعبون كرة قدم هجومية أشعر أنها تناسب طريقتي في اللعب”.

وتابع بالقول :”إنه لأمر مثير حقًا أن أكون جزءًا من مثل هذا الفريق الموهوب وأن ألعب لمدرب من الطراز العالمي مثل بيب جوارديولا، الذي لديه سجل حافل في تطوير اللاعبين الشباب مثلي”.

وختم الدولي البرتغالي قائلاً : “أعتقد أنه يمكنني التحسن هنا، في ناد تتناسب طموحاته مع طموحاتي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح والفوز بالألقاب.”

وقال مدير كرة القدم في النادي تكسيكي بيجيريستين : “روبن لاعب أعجبنا به منذ بعض الوقت وقد تأثرنا بكيفية تقدمه في بنفيكا.”

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وأردف قائلاً : “لقد تطور إلى قائد حقيقي وكمدافع، لديه كل الصفات التي نبحث عنها. إنه قوي في الصراعات الهوائية، وجيد في مواقف واحدة ضد واحد ومن الناحية الفنية، إنه جيد جدًا، لذلك نحن واثقون من أنه قادر على الازدهار في نظامنا”.

وأضاف : “إنه شاب، لكنه يتمتع بخبرة اللعب مع نادٍ أوروبي كبير مثل بنفيكا ونحن سعداء حقًا أننا تمكنا من التعاقد معه. إنه إضافة أخرى إلى الفريق وسيتحسن عمله تحت قيادة بيب.”

من هو روبن دياز؟

روبن دياز نتاج أكاديمية بنفيكا الشهيرة، التي طورت أيضًا زملائه الجدد ومواطنيه “برناردو سيلفا” و “جواو كانسيلو” وحقق دياز بالفعل الكثير في مسيرته القصيرة.

وبعد أن ساعد فريق النسور تحت 19 عامًا للوصول إلى نهائي دوري الشباب في 2016-2017، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في الخسارة 2-1 أمام بوافيستا في سبتمبر 2017 واستمر في 29 مباراة ذلك الموسم.

وتم التصويت عليه افضل لاعب شاب في الدوري البرتغالي لكرة القدم في موسم 2017/18 وفي الموسم التالي أثبت نفسه في الدفاع القلب، ولعب 55 مباراة في جميع المسابقات وساعد بنفيكا على تحقيق لقب الدوري رقم 37.

في الموسم الماضي، لعب دياز 49 مباراة وسجل ثلاثة أهداف كما تم اختياره في فريق الموسم لدوري الدرجة الأولى البرتغالي.

روبن دياز مع المنتخب البرتغالي

بعد أن ظهر لأول مرة مع البرتغال أمام تونس في مايو 2018، كان دياز عضوًا غير مستخدم في الفريق في كأس العالم 2018 في روسيا ولكن بعد 12 شهرًا أثبت دوره في فوز منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية 2019.

ولعب الشاب 90 دقيقة كاملة في آخر أربع مباريات ضد سويسرا وفي الفوز 1-0 على هولندا في النهائي، حيث تم اختياره رجل المباراة وضمه إلى تشكيلة البطولة.

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