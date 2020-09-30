عقاب للاعبي فريق برتغالي بالعودة سيرًا على الأقدام بعد خسارة مباراة

عاد لاعبو فريق لوزيتانيا دي لوروزا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة البرتغالي إلى مقر التدريب سيرًا على الأقدام، بعدما قررت إدارة النادي مغادرة حافلة الفريق من دون اللاعبين، وذلك عقب خروج الفريق من كأس البرتغال، في واقعة وصفها اتحاد اللاعبين بالمؤسفة.

وخسر لوزيتانيا 0-1 في الدور الأول أمام منافسه ساو جواو دي فير، حيث أظهرت مقاطع فيديو على تويتر لاعبي الفريق يسيرون في طريق العودة إلى المقر التدريبي للنادي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن ملعب المباراة.

وقال رئيس نادي لوزيتانيا، هوجو مينديز: لصحيفة دي نوتيسياس البرتغالية عن هذه الواقعة: “الفريق اتخذ القرار كشكل من أشكال الانتقاد الذاتي. لم تكن هناك عقوبة”.

ومع ذلك، كشف اتحاد اللاعبين البرتغاليين أن النادي أمر بمغادرة حافلة الفريق من دون اللاعبين، وصرح الاتحاد في بيان رسمي: “لا يتوقع الاتحاد من رئيس لوزيتانيا أقل من تقديم اعتذار فوري للفريق إثر هذه الواقعة المؤسفة التي لا تشرف الكرة البرتغالية”.

ويضم كأس البرتغال 165 فريقًا من الأقسام الأربعة الأولى للدوري، في حين تشارك أندية الدوري الممتاز من الدور الثالث.