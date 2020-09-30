عرض قوي من باريس سان جيرمان للمدافع المنبوذ في تشيلسي

كشفت تقارير إعلامية في فرنسا أن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الألماني الدولي أنتونيو روديجر، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته محطة “آر إم سي سبورتس” اليوم الثلاثاء.

يذكر أن لاعب خط الدفاع27/ عامًا/ مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى نهاية يونيو 2022، وهو ما يعني أن انتقاله الآن ستكون له تكاليف.

ولم يعد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، يعتمد في الفترة الأخيرة على روديجر صاحب الـ31 مباراة دولية، والذي انتقل في صيف 2017 من روما الإيطالي إلى تشيلسي.

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ووفقا لما ذكرته المحطة، المفاوضات مستمرة بين سان جيرمان وتشيلسي.

ولا يرغب تشيلسي في التخلي عن روديجر إلا في حال وجود عرض مناسب.

وإلى جانب سان جيرمان، هناك أندية أخرى تسعى إلى ضمن روديجر، منها ناديه السابق روما ونادي برشلونة الإسباني.