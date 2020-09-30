ليبيا الرياضية تفتتح قناة ثانية لنقل رولان جاروس وأهداف الدوريات الكبرى

كشفت قناة ليبيا الرياضية عن قناتها الثانية هذا الأسبوع، لمواصلة نقل المباريات الأوروبية الكبرى بأريحية أكبر خلال الفترة القادمة.

وحصلت إدارة القناة على موافقة شركة النايل سات لإطلاق قناة رياضية ثانية بجودة صورة HD، بتردد 11137 على معدل ترميز 27500.

وظهرت على قناة ليبيا الرياضية الثانية أهداف مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2020، رغم مواصلة قنوات بي إن سبورتس لاحتكار المسابقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكتفي القناة بنقل أهداف الدوري الإيطالي عن موسم 2021/2020، بعدما بثت أكثر من مباراة كاملة خلال الموسم الماضي 2020/2019، عندما توقفت بي إن سبورتس عن نقل المسابقة لأسباب مادية.

وبالاضافة إلى مباريات كرة القدم، قامت قناة ليبيا الرياضية ببث مباريات من مسابقة التنس الفرنسية العالمية “رولان جاروس”، وسط اهتمام غير عادي بالمسابقة من الشعب المصري بسبب أداء اللاعبة الواعدة “ميار شريف”، والتي دعمها نجم ليفربول محمد صلاح بقوة خلال مسيرتها في الأدوار التأهيلية حتى ودعت يوم أمس الثلاثاء.