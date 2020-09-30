شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما مباراة المصري.

ويلتقي الزمالك، مع نظيره المصري، الخميس، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون للدوري.

ووضح من المران الأخير، أن الزمالك سيخوض المباراة بتشكيل يضم كلاً من:

محمود جنش، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف «أوباما»، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو»، مصطفى محمد.