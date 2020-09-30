شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لنادي الزمالك، على الخطة والتشكيل الذي سيخوض بهما مباراة المصري.
ويلتقي الزمالك، مع نظيره المصري، الخميس، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون للدوري.
ووضح من المران الأخير، أن الزمالك سيخوض المباراة بتشكيل يضم كلاً من:
محمود جنش، حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، عبدالله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف «أوباما»، أشرف بن شرقي، أحمد سيد «زيزو»، مصطفى محمد.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.