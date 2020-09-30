شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يفرض السرية على تدريبات الزمالك استعدادًا لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، فرض السرية على مران الفريق المسائي، المقرر إقامته اليوم الأربعاء، في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المصري، الخميس، على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثلاثون للدوري الممتاز.

وتوجه الفريق، إلى الإسكندرية في الحادية عشرة صباحاً استعداداً للمواجهة، وينتظر ان يتناول اللاعبون، الغذاء، عقب الوصول.