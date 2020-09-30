جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، 30/9/2020، إذ تقام مباراة في كأس مصر، ومواجهتين في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، وأربع لقاءات في منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ومواجهة نارية بكأس السوبر الألماني، والدوري الإسباني والإيطالي.

ويشهد اليوم الأربعاء العديد من المباريات الهامة على رأسها، مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر والتي تقام على ملعب ستاد السلام، كما يواجه بايرن ميونيخ نظيره بوروسيا دورتموند في كأس السوبر الألماني، والمباراة القوية التي ستجمع بين الأهلي والنصر السعوديين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الأهلي والترسانة

تنطلق مباراة الأهلي والترسانة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

ON Time Sports 1 HD.

موعد مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

تنطلق مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

Sport 2 Hungary.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

تنطلق مباراة النصر والأهلي في تمام الساعة الثالة والربع عصر اليوم الأربعاء، والساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة برسبوليس وباختاكور في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 7.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية

تنطلق مباراة نيوبورت كونتي ونيوكاسل يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، 7:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

Sky Sports Football UK.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 3.

مباراة وست هام يونايتد وإيفرتون تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

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beIN Sports HD 11 EN.

مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 2.

وتنطلق المباراتان في تمام 8:45 مساء بتوقيت القاهرة، 9:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 1.

مباراة فياريال وديبورتيفو ألافيس تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 8.

وتنطلق المباراتان في تمام 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة ريال مدريد وبلد الوليد تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 1.

مباراة إيبار والتشي تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 8.

وتنطلق المباراتان في تمام 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مباراة أودينيزي وسيزيا تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 5.

مباراة إنتر ميلان وبينفينتو تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 4.

وتنطلق المباراتان في تمام 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تنطلق مباراة لاتسيو وأتلاتنا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة

beIN Sports HD 4.