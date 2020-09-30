أشرف أصبحي يشدد على دور الرياضة في التنشئة السليمة للطفل المصري

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بدور مختلف المؤسسات المجتمعية فى التنشئة السليمة للطفل، بالإضافة إلى دور بدور مختلف المؤسسات المجتمعية فى التنشئة السليمة للطفل، بالإضافة إلى دور الرياضة فى التربية البدينة والجوانب الصحية. وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أن الأوليمبياد فرصة لإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة منذ الصغر وخلق جيل واعِ وسليم صحياً وبدنيًا، وهو ما تعمل عليه الرياضة.

يذكر أن أولمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلق شعلة الأولمبياد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأولمبي بالمعادى خلال شهر أغسطس الماضى، ومازالت منافسات الأولمبياد مستمرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

أن الأوليمبياد فرصة لإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التى تساعده على القيادة منذ الصغر وخلق جيل واعِ وسليم صحياً وبدنيًا، وهو ما تعمل عليه الرياضة.يذكر أن أولمبياد الطفل المصري تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلق شعلة الأولمبياد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأولمبي بالمعادى خلال شهر أغسطس الماضى، ومازالت منافسات الأولمبياد مستمرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

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