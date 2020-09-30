طلائع أسوان يحتل المراكز الأولى في 4 ألعاب أولمبية بالنسخة الثانية لمنافسات الطفل المصري

شهدت التصفيات الإقليمية لأولمبياد الطفل المصري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشاركة طلائع أسوان في أربعة ألعاب أولمبيية في النسخة الثانية من أولمبياد الطفل المصري.
وأقيمت المسابقات في قطاع الأقصر "مدينة الطود"، حيث بدأ الاحتفال بطابور عرض المشاركين في الألعاب الرياضية، وفقرة من التراث الشعبي لمحافظة
وبمشاركة محافظات البحر الأحمر وأسوان وقنا والأقصر استطاعت أسوان الحصول على المراكز الأول في تنس الطاولة (زوجي بنين) فريق مركز شباب الدقايق بإدفو، والمركز الأول في ألعاب القوي في ١٠٠ متر عدو بنات، والوثب الطويل بنات فريق مركز شباب عنيبة بنصر النوبة، والمركز الأول في كرة اليد بنين نادي اتحاد إدفو، والمراكز الأولى في الأوزان المختلفة في لعبة التايكوندو بفوز ٦ لاعبين.
وتقام أولمبياد الطفل المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأطلق شعلة الأولمبياد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالمركز الأولمبي بالمعادى خلال شهر أغسطس الماضى، ومازالت منافسات الأولمبياد مستمرة فى مختلف محافظات الجمهورية.
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