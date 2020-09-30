الشباب والرياضة تنظم اللقاء الحواري الفكري الرابع للطلائع "اتكلم"

نظمت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للطلائع) اللقاء الحوارى الرابع للطلائع ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية الفكرية "اتكلم"، بمشاركة طلائع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وطلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واستضافة الكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، للحديث عن الحقوق والواجبات، والشائعات التى تواجه الدولة المصرية، وكيفية مواجهتها.

واستهلت "الحوفى" حديثها عن بلدنا الغالية مصر، مؤكدة على ضرورة أن نحافظ عليها من الشائعات والمؤامرات التى تحاك ضدها، معربة عن أن مصر هى من سطرت التاريخ والنشء والشباب هم من سيقودون المسيرة للتقدم والرقى، واستعرضت خلال حديثها فيلم "اللاجئة" وهو فيلم قصير عن الاحتلال والقهر وتبدل الاحوال، موجهة نصائحها للنشء والشباب فى التحلى بالحلم والأمل والمثابرة

فى النجاح والسعى والعمل الدؤوب ومواجهة الصعاب.

وفى السياق ذاته قدمت النصيحة للطلائع بضرورة اعمال العقل وهذا ما حثنا عليه ديننا الحنيف فى مواضع عدة مثل (أفلا يتدبرون - أفلا يبصرون - أفلا يعقلون)، وأضافت أننا لابد وأن نختار الشغلة المناسبة ولكن ننجح ونتفوق فيها، مؤكدة على ضرورة تقصى الحقائق وتوخى الحذر فى المعلومات المتداولة وأن لانقع فريسة لانتشار الشائعات حيث أن الحرب الآن اصبحت حرب كلمات وعقول وليست حرب بندقية، موجهة نصيحتها للشباب بالبعد عن مثلث المؤامرة (الضعف - الجهل - الخيانة).

واستعرضت "الحوفى" انفو جراف يوضح الدين الخارجى لدول العالم فى 2019 والذى تتصدره

الولايات المتحدة الامريكية ويصل الى 17.9 تريليون دولار، بينما أكبر 10 ديون عربية تعدل تريليون دولار ( الامارات 237.6 مليار - السعودية 205.1 - قطر 167.8 - مصر77.4 - العراق 73 - السودان 56 - البحرين 52.1 - المغرب 51.4 - الكويت 47.2 - عمان 46.2)، وكذلك انفو جراف آخر عن مؤشرات الاقتصاد المصرى فى 2019 وأوضحت فيه أن معدل النمو أصبح 5.6 %، نسبة زيادة الاستثمارات 27.9%، معدل البطالة قلت الى 7.8%، معدل التضخم قل الى 9.2%، مشيرة الى دور قناة السويس الجديدة والتى يبلغ طولها 73 كيلو مقارنة بقناة بنما والتى تربط بين الامريكاتين.

واستطردت "الحوفى" حديثها مؤكدة أن الإعلام مسؤول عن صناعة الوعى وذلك لمواجهة الشائعات المغرضة ومواجهة حروب الجيل الرابع، مخاطبة الشباب بالنقد البناء ولكن على علم ووعى، ونصحتهم بتوخى الحقائق من مصادرها مع ضرورة التحليل والفهم، ومتابعة البيانات الرسمية، وأفسح المجال فى ختام اللقاء لطرح تساؤلات واستفسارات متنوعة.