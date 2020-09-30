الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | جماهير بلجيكا ممنوعة من التواجد في مواجهة كوت ديفوار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جماهير بلجيكا ممنوعة من التواجد في مواجهة كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلب بلجيكا بالسماح بحضور جماهير خلال المباراة التي تجمع المنتخب الأول مع كوت ديفوار في 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي أمس الثلاثاء أنه تم رفض محاولة الحصول على تصريح بحضور 11 الف مشجع في المباراة التي ستقام على ملعب الملك بودوان في بروكسل، في ظل استمرار أزمة فيروس .

وتم التوصل لاتفاق بين اتحاد الكرة والسلطات المحلية في بلجيكا بشأن البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الملعب.

وبحسب بيتر بوسايرت الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة البلجيكي فإن قرار اليويفا تم اتخاذه على مستوى أوروبا وليس موجها تحديدا لخطط بلجيكا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا