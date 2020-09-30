رياضة | جماهير بلجيكا ممنوعة من التواجد في مواجهة كوت ديفوار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جماهير بلجيكا ممنوعة من التواجد في مواجهة كوت ديفوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طلب بلجيكا بالسماح بحضور جماهير خلال المباراة التي تجمع المنتخب الأول مع كوت ديفوار في 8 أكتوبر المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة البلجيكي أمس الثلاثاء أنه تم رفض محاولة الحصول على تصريح بحضور 11 الف مشجع في المباراة التي ستقام على ملعب الملك بودوان في بروكسل، في ظل استمرار أزمة فيروس كورونا.

وتم التوصل لاتفاق بين اتحاد الكرة والسلطات المحلية في بلجيكا بشأن البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل الملعب.

وبحسب بيتر بوسايرت الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة البلجيكي فإن قرار اليويفا تم اتخاذه على مستوى أوروبا وليس موجها تحديدا لخطط بلجيكا.