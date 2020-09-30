رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع أمام برايتون بكأس الرابطة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع أمام برايتون بكأس الرابطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية اليوم عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف على نظيره برايتون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون بالكأس

تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى تمام التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس 2.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد:-

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حراسة المرمى: دى خيا

خط الدفاع: وان بيساكا، ماجواير، لينديلوف، شاو

خط الوسط: فان دى بيك، بوجبا ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، مارسيال، جرينوود.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على برايتون ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج بثلاث أهداف مقابل هدفين فى مباراة مثيرة بين الفريقين.