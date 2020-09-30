رياضة | العفالق رئيسا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر العفالق رئيسا لرابطة الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز عبد العزيز العفالق بمنصب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لمدة أربعة أعوام بعدما حصل على تزكية أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء العفالق خلفاً لمسلي آل معمر الذي تقدم باستقالته في الموسم الماضي، قبل أن يكلف عبدالعزيز الحميدي بالرئاسة حتى نهاية الموسم، الذي انتهى بتتويج فريق الهلال بلقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كما أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين انطلاق الدوري في موعده المحدد في 17 أكتوبر المقبل مع استمرار التبديلات الخمسة في المباراة الواحدة.