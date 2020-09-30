رياضة | صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 11:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع أولكسندر زينتشينكو الظهير الأيسر لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي قبل إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.

كشفت صحيفة ‘موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أنه بعد وصول كل من ميراليم بيانيتش وبيدري جونزاليس وفرانسيسكو ترينكاو وإعلان وشيك لتوقيع سيرجينو دست من أياكس، فإن برشلونة على مقربة من الانتهاء من تشكيلة الفريق هذا الموسم.

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وأضافت اسم أولكسندر زينتشينكو الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ظهر بقوة لأنه يمكنه اللعب كظهير أيسر وفي مركز المحور المزدوج، ويمكن أن يدخل في عملية إريك جارسيا، مع رحيل رافينيا ألكانتارا في الاتجاه المقابل.